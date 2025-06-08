Група росіян, що просунулась у Кіндрашівці, не має логістики з основною групою військ - DeepState

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Російські окупаційні війська утворили так званий "анклав" у селі Кіндрашівка в Куп'янському районі Харківської області, проте група, що зараз там перебуває, не має логістики з основною групою військ, повідомляє ресурс DeepState.

"Нещодавно противник підіймав прапор в центрі села з метою створення видимості об'єктивного контролю над селом", - йдеться у повідомленні DeepState у неділю.

Однак аналітики вказують, що, за інформацією українських підрозділів, окупанти дійсно є в центральній частині цього населеного пункту. Вказано, що саме група, яка прорвалася в це село, досі знаходиться там, але в неї не має логістики з основною лінією військ армії країни-агресора.