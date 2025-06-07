Інтерфакс-Україна
Події
18:56 07.06.2025

Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

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Загибла і четверо поранених внаслідок авіаудару ворога по Харкову – залізничники

Четверо з десяти поранених і людина, яка загинула, – співробітники Укрзалізниці, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у Facebook.

"Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога. Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку", - написав Перцовський у соцмережі FB.

За його словами, загибла – керівниця дитячої залізниці, призначена на цю посаду всього два тижні тому.

 

Теги: #харків #укрзалізниця #авіаудар

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