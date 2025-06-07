Інтерфакс-Україна
Події
11:37 07.06.2025

УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

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УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до аварійно-рятувальних робот у Харкові після російського терористичного нічного обстрілу.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працюють на місці надзвичайної ситуації спільно з рятувальними службами міста… До рятувальних робіт залучена кінологічна група", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

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Волонтери здійснили поквартирний обхід пошкоджених будинків та прилеглих територій для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну допомогу пораненим та передавали їх фахівцям "швидкої" для транспортування до лікарень. Вони вже надали постраждалим першу психологічну допомогу й продовжують її надавати.

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Волонтери забезпечують постраждалих, комунальників та рятувальників водою та гарячими напоями.

Як повідомлялось, внаслідок російського масованого удару безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову у ніч з п'ятниці на суботу, троє загиблих, постраждала 21 людина, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

За даними ДСНС України одне з влучень сталося у девʼятиповерховий житловий будинок. Обстрілами також пошкоджено будинки у приватному секторі міста, цивільне підприємство та інші об’єкти.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

 

Теги: #харків #учх_харків #тчху #учх

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