У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, є загиблий – Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі, повідомляється на сторінці поліції Одеської області у Facebook в п'ятницю.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - йдеться в повідомленні.