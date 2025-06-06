Інтерфакс-Україна
Події
18:51 06.06.2025

У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, є загиблий – Нацполіція

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У Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль, є загиблий – Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі, повідомляється на сторінці поліції Одеської області у Facebook в п'ятницю.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - йдеться в повідомленні.

Теги: #нацполіція #одеська_область #вибух

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