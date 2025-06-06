Інтерфакс-Україна
Події
14:18 06.06.2025

Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

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Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

Досвід України потрібний Європі, у цьому році необхідний прогрес у перемовинах щодо вступу в Європейський Союз, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все безперечно потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу. І я хочу подякувати кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує", - сказав Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів.

Президент наголосив, що разом можна досягти завершення війни достойним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи.

"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити", - додав глава держави.

Він наголосив на необхідності підтримки зусиль заради цілком справедливого тиску на Росію.

"Будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії і їх режиму заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась. Відчувалася Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях, і чим більше міст і громад, тим краще", - сказав Зеленський.

Теги: #вступ_в_єс #міжнародний_саміт_міст_і_регіонів #зеленський

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