Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

Досвід України потрібний Європі, у цьому році необхідний прогрес у перемовинах щодо вступу в Європейський Союз, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все безперечно потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. В цьому році нам дійсно потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу. І я хочу подякувати кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує", - сказав Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів.

Президент наголосив, що разом можна досягти завершення війни достойним миром та створенням надійних гарантій безпеки для України і для всієї Європи.

"Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити", - додав глава держави.

Він наголосив на необхідності підтримки зусиль заради цілком справедливого тиску на Росію.

"Будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії і їх режиму заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась. Відчувалася Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях, і чим більше міст і громад, тим краще", - сказав Зеленський.