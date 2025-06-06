У Луцьку п'ятеро постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки РФ

У ніч на п'ятницю російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони, внаслідок атаки частково зруйновано житловий будинок, п’ятеро людей постраждали, повідомляє місцева влада.

За словами очільника області, під час масованої повітряної атаки Україна, Волинська область зазнала ударів ракетами та безпілотниками.

"У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає", - написав голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що під час атаки російські війська застосували 15 дронів-камікадзе та 6 ракет.

Джерела: https://t.me/volynskaODA/8001

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