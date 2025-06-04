Інтерфакс-Україна
Події
19:46 04.06.2025

Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

1 хв читати
Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса виступив перед представниками Сенату США від імені українських військових, висловивши підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема.

"Ми не програємо війну. У 2024 році ворог захопив лише 0,5%, ще 0,2% – з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на "швидку перемогу". Пояснив, чому ми більше не можемо лише збивати ракети – потрібно бити по їх джерелу. Операція СБУ "Павутина" стала символом нової якості дій: за годину – мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО", – написав Паліса в телеграм-каналі.

Паліса також поділився із сенаторами важливою розвідувальною інформацією щодо подальших намірів Росії.

"З 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги. Вони активно будують антизахідні союзи, хоч самі й говорять про ізоляцію. Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе – ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви. Дякую за можливість донести правду", – резюмував він.

 

Теги: #росія #санкції #заклик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 04.06.2025
Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

05:47 04.06.2025
Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак

03:24 04.06.2025
Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

23:27 03.06.2025
США вітають "прогрес" у переговорах між РФ та Україною – Держдеп

США вітають "прогрес" у переговорах між РФ та Україною – Держдеп

19:50 03.06.2025
Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ

Єрмак і Келлог обговорили важливість санкцій проти РФ

15:30 03.06.2025
Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення економічних санкцій - нардеп

Рада має намір встановити кримінальну відповідальність за порушення економічних санкцій - нардеп

11:47 03.06.2025
Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

11:42 03.06.2025
Зеленський про удар РФ по Сумах: РФ щодня дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення нашої підтримки

Зеленський про удар РФ по Сумах: РФ щодня дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення нашої підтримки

20:21 02.06.2025
Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

Єрмак наголосив на важливості нових санкції проти РФ

19:46 02.06.2025
Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

Речник МЗС про переговори у Стамбулі: Обмежений позитив є, але для конструктивної роботи необхідно посилювати тиск на Росію

ВАЖЛИВЕ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Трамп поговорив з Путіним, назвав розмову "хорошою, але не такою, що призведе до негайного миру

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

ОСТАННЄ

Потрібно повністю перекрити Росії доступ до ресурсів для ведення війни - Єрмак

Умєров за результатами зустрічі "Рамштайну": У 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Триває візит української делегації до Вашингтону– Жовква

Суд заочно виніс вирок зраднику Шарію та присудив йому 15 років ув'язнення

Умєров підтвердив, що Україна мала проблеми з закупівлею китайських Mavic і зараз "заповнює прогалину" українською продукцією

US Embassy warns of risk of significant air attacks on Ukrainian territory

Умєров після "Рамштайну" оголосив про нову ініціативу щодо інвестування у виробництво зброї

Посольство США попереджає про загрозу масованих повітряних атак на територію України

Швеція відправлятиме своїх ув'язнених до Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА