Паліса закликав сенаторів США підтримати закон Грема про посилення антиросійських санкцій
Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса виступив перед представниками Сенату США від імені українських військових, висловивши підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема.
"Ми не програємо війну. У 2024 році ворог захопив лише 0,5%, ще 0,2% – з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на "швидку перемогу". Пояснив, чому ми більше не можемо лише збивати ракети – потрібно бити по їх джерелу. Операція СБУ "Павутина" стала символом нової якості дій: за годину – мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО", – написав Паліса в телеграм-каналі.
Паліса також поділився із сенаторами важливою розвідувальною інформацією щодо подальших намірів Росії.
"З 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги. Вони активно будують антизахідні союзи, хоч самі й говорять про ізоляцію. Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе – ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви. Дякую за можливість донести правду", – резюмував він.