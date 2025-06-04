Померла одна з постраждалих внаслідок удара по Сумах, кількість жертв зросла до 5 – в.о. мера

Кількість жертв внаслідок російської атаки на місто Суми у вівторок вранці зросла до п'яти, повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок російського удару по Сумській громаді 3 червня кількість жертв зросла — у лікарні померла 86-річна жінка, яка отримала важкі поранення. Таким чином, ця атака вже забрала життя п’яти наших земляків", - написав Кобзар в Телеграм в середу.

Як повідомлялося, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:00 у вівторок. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, з яких двоє померли у лікарні, та 30 постраждалих, яким була надана медична допомога. З них станом на ранок середи 16 лишалися на стаціонарному лікуванні, у важкому стані перебували шестеро постраждалих, серед них - троє дітей.