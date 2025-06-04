Інтерфакс-Україна
Події
11:15 04.06.2025

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані

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Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані
Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру міста Суми у вівторок збільшилася до 30 людей, з них шестеро перебувають у важкому стані, серед них – троє дітей, повідомили у обласній військової адміністрації у середу.

"Після вчорашнього удару по Сумській громаді у важкому стані перебувають шестеро постраждалих, серед них – троє дітей. Одну дитину готують до транспортування в "Охматдит" для подальшого лікування. Загалом за медичною допомогою звернулися 30 осіб. У стаціонарі наразі перебувають 16 постраждалих", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 28 постраждалих.

Теги: #удар #постраждалі #суми

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