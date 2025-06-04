Інтерфакс-Україна
Події
11:05 04.06.2025

Зеленський: У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне

1 хв читати
Зеленський: У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне

У День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, президент Володимир Зеленський наголосив, що невідома точна кількість дітей, які загинули в результаті російської агресії, має бути реальна солідарність світу, щоб Росія відповіла за скоєне.

"Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент наголосив, що світ не повинен забувати й пробачати Росії злочинну війну проти України.

"У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир", - резюмував президент.

Теги: #війна #діти #память #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 04.06.2025
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 630 дітей

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 630 дітей

06:57 04.06.2025
Вночі ВМС знищили 12 ворожих "Шахедів"

Вночі ВМС знищили 12 ворожих "Шахедів"

20:07 03.06.2025
Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

Подружжя Зеленських вперше вручили дітям відзнаку "Майбутнє України"

11:16 03.06.2025
В Сумах 3 загиблих, 20 постраждалих, серед них 2 дітей

В Сумах 3 загиблих, 20 постраждалих, серед них 2 дітей

10:39 03.06.2025
У Сумах 2 загиблих, біля 20 постраждалих внаслідок ракетного удару

У Сумах 2 загиблих, біля 20 постраждалих внаслідок ракетного удару

10:31 03.06.2025
Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донецької області за добу, 2 поранені

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донецької області за добу, 2 поранені

06:21 03.06.2025
У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

У Чорному морі – два ворожих кораблі-ракетоносії- ВМС ЗСУ

23:09 02.06.2025
Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

Дві людини загинули через ворожий обстріл прифронтової Ківшарівки - прокуратура

23:00 02.06.2025
З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

20:08 02.06.2025
Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

Україна передала РФ список з майже 400 викраденими дітьми – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

Окупанти втратили впродовж доби 1020 військовослужбовців

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані

Негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях

Келлог: Україна атаками по стратегічній авіації та флоту РФ "підвищує рівень ризику"

Точицький провів нараду з керівниками національних заповідників та музеїв

СБУ затримала безробітного за передачу ворогу графіків бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

Келлог: Новий пакет санкцій США проти РФ готовий до затвердження

УЦОЯО спростовує поширену в соцмережах інформацію про зміст НМТ з історії України

Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув місцевий житель

Україна і Франція уклали низку документів про обмін водійських прав, євроінтеграцію і освіту

Українська ППО знешкодила 61 з 95 БпЛА, 35 локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА