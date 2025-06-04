Зеленський: У пам'ять про кожну вбиту дитину має бути реальна солідарність світу, щоб РФ відповіла за скоєне

У День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, президент Володимир Зеленський наголосив, що невідома точна кількість дітей, які загинули в результаті російської агресії, має бути реальна солідарність світу, щоб Росія відповіла за скоєне.

"Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент наголосив, що світ не повинен забувати й пробачати Росії злочинну війну проти України.

"У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу – усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу – заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир", - резюмував президент.