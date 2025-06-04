Інтерфакс-Україна
Події
10:22 04.06.2025

СБУ затримала безробітного за передачу ворогу графіків бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

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СБУ затримала безробітного за передачу ворогу графіків бойових вильотів авіації ЗСУ на Хмельниччині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Житомирщині ще одного коригувальника російських ударів по Україні - 41-річного місцевого безробітного.

"За вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони. Ще одним його завданням було встановити "графіки" вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

Для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", де з бінокля шпигував за польотами авіації українських військ.

Контррозвідники Служби безпеки провели спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони та затримали агента за місцем його проживання.

Як встановило розслідування, фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Співробітник фсб запропонував йому співпрацю в обмін на "швидкий заробіток", якого зрадник так і не отримав.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Теги: #хмельниччина #сбу #агент_рф

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