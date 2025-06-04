03:56 04.06.2025
У Харкові один постраждалий внаслідок ворожого удару - мер
У Харкові зафіксовано влучання БПЛА біля багатоповерхівок та по приватному сектору Новобаварського району, постраждав 30-річний чоловік, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.
"Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі", - написав в телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Джерела: https://t.me/synegubov/14706
https://t.me/ihor_terekhov/2580