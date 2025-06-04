Інтерфакс-Україна
Події
03:56 04.06.2025

У Харкові один постраждалий внаслідок ворожого удару - мер

1 хв читати

У Харкові зафіксовано влучання БПЛА біля багатоповерхівок та по приватному сектору Новобаварського району, постраждав 30-річний чоловік, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі", - написав в телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерела: https://t.me/synegubov/14706

https://t.me/ihor_terekhov/2580

Теги: #харків #удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:59 04.06.2025
Окупанти вдарили по цивільному підприємству у Харкові - мер

Окупанти вдарили по цивільному підприємству у Харкові - мер

19:27 02.06.2025
У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

09:08 02.06.2025
Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини, пошкоджені медзаклад і пожежна частина

Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини, пошкоджені медзаклад і пожежна частина

08:58 02.06.2025
Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

06:35 02.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

05:23 02.06.2025
У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

04:20 02.06.2025
У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

03:48 31.05.2025
Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

Удари ворожих БпЛА по Харкову спровокували пожежі - Синєгубов

03:43 31.05.2025
Окупанти вдарили по підприємству в Харкові - мер

Окупанти вдарили по підприємству в Харкові - мер

18:13 30.05.2025
Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський - про кадрові зміни у війську

Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску і наголошує на відсутності умов для початку її роботи – Гроссі

Кількість загиблих в Сумах збільшилась до чотирьох – ОВА

У Павлограді гучно – голова Дніпропетровської ОВА

ОСТАННЄ

Болгарія планує збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2032 року

Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Українська делегація у Вашингтоні: МВФ залишатиметься з Україною незалежно від безпекової ситуації

Начальник Сумської ОВА провів засідання Ради оборони області

На Покровському напрямку було знешкоджено 81 окупанта - Генштаб

Впродовж доби відбулося 134 бойових зіткнення - Генштаб

Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН

Шмигаль: Франція надасть EUR200 млн для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком

США вітають "прогрес" у переговорах між РФ та Україною – Держдеп

Білий дім підтвердив участь Трампа у саміті НАТО в Гаазі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА