У Харкові один постраждалий внаслідок ворожого удару - мер

У Харкові зафіксовано влучання БПЛА біля багатоповерхівок та по приватному сектору Новобаварського району, постраждав 30-річний чоловік, повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок в Новобаварському районі", - написав в телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерела: https://t.me/synegubov/14706

https://t.me/ihor_terekhov/2580