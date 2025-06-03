Завдяки зусиллям української сторони на міжнародній зустрічі у Женеві усунуто помилкове позначення Криму

Під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН у Женеві українська делегація виявила в одній із презентацій некоректне зображення території України – Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були неправильно позначені як частина Росії.

Як повідомляє МЗС України, завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України, Постійного представництва України при Відділені ООН та інших міжнародних організацій у Женеві, посольства України в Данії, Представництва президента України в АР Крим, Міністерства економіки, Міністерства оборони, ДСНС та інших інституцій, вдалося домогтися виправлення помилки.

Організація "Global Protection Cluster" оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоб подібні ситуації не повторювалися.

"Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/5946