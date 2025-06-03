Умєров: У Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил

Міністр оборони Україні Рустем Умєров анонсував призначення в Сухопутних військах іншої людини, яка зосередиться на рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.

"Сьогодні разом із президентом України і військовим керівництвом ми прийняли важливі кадрові рішення, щоб зміцнити наші сили на фронті. Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців", - написав міністр у Фейсбук.

Також він зазначив, що Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). За словами Умєрова, його "досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування".

Як наголосив Умєров, Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід" "з важливою задачею — модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни".

"Усі ці зміни мають одну мету — посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби", - наголосив міністр оборони.