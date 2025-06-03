Зеленський - про кадрові зміни у війську

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Збройних силах України, зокрема Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Що стосується системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язане, цим буде займатися інша людина", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Окрім того, сьогодні погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді – командувачем Сил безпілотних систем.

Також Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування "Схід", Ігор Скибюк - заступником начальника Генштабу.