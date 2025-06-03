Інтерфакс-Україна
Події
13:32 03.06.2025

США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

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США мають намір віднести Гренландію до зони відповідальності Північного командування ЗС, що захищає Північну Америку

-Пентагон збирається включити Гренландію в зону відповідальності Північного командування збройних сил (ЗС), яке займається забезпеченням оборони Північної Америки, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Згідно з планом, Гренландія перейде з підпорядкування Європейського командування збройних сил США до Північного командування, яке відповідає за безпеку Північної Америки, заявив співробітник Міноборони і двоє людей, обізнаних із плануванням", - інформує видання.

Politico зазначає, що йдеться про "символічний жест", який дасть змогу сильніше прив'язати Гренландію - самоврядну територію Данії - до США. Водночас, після такого кроку американське командування може розширити охоплення американської програми створення протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome), щоб вона покривала і Гренландію.

"З погляду географії це має сенс. З політичного погляду, це, безумовно, стурбує Європу", - заявив один зі співрозмовників видання.

Інше джерело пояснило, що Вашингтон не став ставити до відома про свої плани уряд Данії.

Тема Гренландії є лише одним із пунктів під час перегляду зон відповідальності регіональних командувань ЗС США, який ініціював Пентагон.

Президент США Дональд Трамп у зверненні до конгресу цього року заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних домагань на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти острів до свого складу, якщо його народ виявить таке бажання. Трамп говорив, що не має наміру відмовлятися від варіанту силового захоплення острова.

У Гренландії вже є космічна база США "Пітуффік".

 

Теги: #гренландія #сша

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