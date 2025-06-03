Кількість постраждалих через нічний наліт ворожих дронів на Одесу зросла до п'яти – ОВА

Кількість цивільних, які постраждали через нічну атаку російських БпЛА по Одесі, зросла до п'яти, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Внаслідок удару загорівся склад з продуктами харчування, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. Поранення отримали пʼятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеню важкості. Іншим допомога була надана на місці", - написав Кіпер.