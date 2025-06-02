Російські війська зберігають високу активність на покровському напрямку, зафіксовано 23 атаки з початку доби – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

На всій лінії фронту станом на 16:00 понеділка зафіксовано 67 бойових зіткнень, найбільша активність ворога зберігається на покровському, лиманському та новопавлівському напрямках, де російські окупаційні війська здійснили 23, 10 та 12 атак відповідно, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України стримують наступ окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 67", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у понеділок.

Зазначається, що 2 червня від ударів ворожої авіації постраждала громада населеного пункту Петрушівка Сумської області. На харківському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Вовчанська. Авіаційного удару ворог завдав по населеному пункту Вовчанські Хутори.

На куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та Зелений Гай. Чотири боєзіткнення досі тривають. На лиманському напрямку за день росармія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напряму Григорівки; три боєзіткнення досі тривають. На сіверському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили три наступальні дії противника.

На торецькому напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Сили оборони відбили всі атаки противника.

На новопавлівському напрямку відбулося 12 ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара; два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаційного удару ворог завдав по району населеного пункту Новопіль.

На гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе. На оріхівському - ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Оріхів та Новоандріївка. На придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ольгівка.