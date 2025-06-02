Інтерфакс-Україна
Події
05:23 02.06.2025

У Харкові пожежа через влучання БпЛА - Терехов

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Є інформація щодо влучань ворожих БпЛА у Холодногірському районі Харкова, почалася пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Трохи згодом він додав, що внаслідок ударів по місту пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто. 

"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - зазначив Терехов. 

За його словами, після БпЛА ЗС РФ ударили по Харкову двома балістичними ракетами, влучання у Київському районі міста. 

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2561

https://t.me/ihor_terekhov/2563

Теги: #харків #балістика #удар

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