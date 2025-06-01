Інтерфакс-Україна
Події
22:34 01.06.2025

Тшасковський мінімально відірвався від Навроцького у другому турі президентських виборах у Польщі – екзит-поли

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На виборах президента Польщі завершився другий тур, де змагалися мер Варшави Рафал Тшасковський і представник опозиційної консервативної партії Кароль Навроцький, після чого майже відразу з'явилися результати екзит-полів, повідомляє onet.pl.

За даними екзит-полу, проведеного студією Ipsos для TVP, TVN і Polsat, у другому турі президентських виборів лідирує кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський із 50,3%.

Його опонент із партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький набрав 49,7% голосів.

Як повідомлялося, в Польщі у неділю відбувається другий тур президентських виборів, поляки обирають голову держави з двох кандидатів: це мер Варшави Рафал Тшасковський та представник опозиційної консервативної партії "Право і справедливість", голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда участі у виборах не взяв: за польською конституцією глава держави не має права обиратися більше ніж на два терміни поспіль.

Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/wybory/wybory-prezydenckie/wybory-prezydenckie-2025-znamy-wyniki-exit-poll-zywiolowe-reakcje-w-sztabach-relacja/sjljcj8

Теги: #польща #екзит #вибори #поли

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