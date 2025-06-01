ЦПД щодо зруйнування мостів у Брянській і Курській областях РФ : Кремль може готувати "підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну як "країну-терориста"

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко вважає, що через зруйнування мостів у Брянській і Курській областях із жертвами Кремль може готувати "підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну як "країну-терориста" в міжнародному медіаполі", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ.

Ранком у неділю Коваленко зазначив у телеграм каналі, що уночі в Брянській області зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда "Климове - Москва", є загиблі. Офіційна причина - "незаконне втручання в діяльність транспорту". Майже одночасно - ще один обвал мосту в Курській області. Там з рейок зійшов вантажний локомотив.

"Ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і направляє туди делегацію без повноважень. Складається враження, що кремль готує підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", - підкреслив Коваленко.

Він також зазначив, що "росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором": у 1999-му теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для путіна. Імовірно, до старої тактики повертаються знову - цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції".

"Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилась на припинення вогню. Тому рельсова війна в стилі Другої світової - це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", - написав Коваленко.

РосЗМІ повідомили про обвалення автомобільного моста у Вигоницькому районі Брянської області, через це сталося сходження з рейок локомотива і вагонів пасажирського поїзда №86, що прямував за маршрутом Климов - Москва. Відомо про сімох загиблих і 69 постраждалих. Пізніше вночі сталося обвалення залізничного моста в Желєзногорському районі Курської області під час руху по ньому вантажного потягу. Частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, один із машиністів дістав травми ніг, усю локомотивну бригаду доправили в лікарню.

Кримінальні справи про підриви мостів розслідують за статтею про теракт.