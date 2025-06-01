Інтерфакс-Україна
Події
09:59 01.06.2025

Кількість боєзіткнень цього тижня зросла на 8%, авіаударів – на 20% – Генштаб

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Кількість боєзіткнень цього тижня зросла на 8%, авіаударів – на 20% – Генштаб

Середньоденна кількість боєзіткнень на фронті цього тижня склала 184, що на 7,8% вище за показник попереднього тижня, свідчать щоденні ранкові зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Згідно з ним у період з ранку 26 травня по ранок 1 червня ворог в середньому в день здійснював 90 авіаударів зі скидом 166 керованих бомб (КАБ), що відповідно на 19,9% та 28,9% більше, аніж в попередні сім днів.

Також на 9,4% – до 2,93 тис. в середньому за день – зросла кількість залучених агресором дронів-камікадзе, і єдиний показник, який трохи знизився – це кількість обстрілів: на 1,4% – до 5,35 тис. в середньому в день.

За даними Генштабу, втрати ворога щоденно складали цього тижня біля 1,1 тис. осіб, що на 8,3% перевищує показник попереднього тижня.

Згідно із опублікованою інформацією, кількість боєзіткнень та авіаударів зростає другий тиждень поспіль, проте поки ці показники нижче за початок місяця, коли в середньому вони складали 198 зіткнення та 94 авіаудари.

В середньому у травні, за даними Генштабу, щоденно відбувалося 184 боєзіткннення порівняно з 155 у квітні (+18,6%). Зросло також на 10,3% й число дронів-камікадзе, які запускає ворог – до 2,93 тис. за день.

В той же час, як повідомляє Генштаб, кількість обстрілів скоротилася на 9,1% – до 5,35 тис. щоденно, скинутих КАБ на 21,4% - до 78, а щоденних втрат противника – на 5,6%, до 1,14 тис.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олекандр Сирський після підсумкової наради за результатами діяльності ЗСВУ у травні повідомив, що основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії, додав головнокомандувач. За його словами, противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Теги: #фронт #генштаб

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