Понад 600 ветеранів та членів їх сімей взяли участь у фестивалі Superhumans Reunion’25

Фото: https://president.gov.ua/

Фестиваль Superhumans Reunion’25, який відбувся в Києві, зібрав понад 600 ветеранів та їх рідних, більш ніж 60 партнерів, урядовців, послів іноземних держав та українських артистів.

Організатором фестивалю є Superhumans Center, клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних.

До учасників фестивалю звернулася, зокрема, перша леді України Олена Зеленська, яка закликала уряд і бізнес сприяти тому, щоб випускники Superhumans Center знаходили своє місце в житті. Зокрема, на її думку, важливо, щоб Міністерство економіки допомагало випускникам із працевлаштуванням, що є основним запитом ветеранів. В свою чергу від Міністерства у справах ветеранів залежить інтеграція в життя, від спорту до розв’язання будь-яких соціальних питань.

"Коли два роки тому запускався Superhumans, ми розшифрували для себе його назву так: українці не жертви, а супергерої, і об’єднує нас не травма, а її спільне подолання", - сказала Зеленська.