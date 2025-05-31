Інтерфакс-Україна
Події
20:13 31.05.2025

Понад 600 ветеранів та членів їх сімей взяли участь у фестивалі Superhumans Reunion’25

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Понад 600 ветеранів та членів їх сімей взяли участь у фестивалі Superhumans Reunion’25
Фото: https://president.gov.ua/

Фестиваль Superhumans Reunion’25, який відбувся в Києві, зібрав понад 600 ветеранів та їх рідних, більш ніж 60 партнерів, урядовців, послів іноземних держав та українських артистів.

Організатором фестивалю є Superhumans Center, клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних.

До учасників фестивалю звернулася, зокрема, перша леді України Олена Зеленська, яка закликала уряд і бізнес сприяти тому, щоб випускники Superhumans Center знаходили своє місце в житті. Зокрема, на її думку, важливо, щоб Міністерство економіки допомагало випускникам із працевлаштуванням, що є основним запитом ветеранів. В свою чергу від Міністерства у справах ветеранів залежить інтеграція в життя, від спорту до розв’язання будь-яких соціальних питань.

"Коли два роки тому запускався Superhumans, ми розшифрували для себе його назву так: українці не жертви, а супергерої, і об’єднує нас не травма, а її спільне подолання", - сказала Зеленська.

 

Теги: #фестиваль #ветерани

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