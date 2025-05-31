Інтерфакс-Україна
Події
19:58 31.05.2025

Мерц обговорить з Трампом війну в Україні під час візиту до США 5 червня

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Мерц обговорить з Трампом війну в Україні під час візиту до США 5 червня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня поїде до Вашингтона, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє агенція Bloomberg у суботу, посилаючись на електронний лист речника німецького уряду Штефана Корнеліуса.

"За словами Корнеліуса, серед тем зустрічі будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика", - повідомляє Bloomberg.

Дата і формат візиту Мерца стали результатом тижневих переговорів між Білим домом і канцелярією. Мерц залишиться на ніч у Блер-хаусі, гостьовому будинку президента. За словами речника, у четвер після спільного обіду лідери двох країн планують провести пресконференцію в Білому домі, перш ніж Мерц полетить назад до Берліна.

"Попри затримку з організацією зустрічі, Мерц отримує шанс донести свою позицію до Трампа, на відміну від свого попередника Олафа Шольца. Соціал-демократ так і не отримав запрошення до Білого дому після того, як висловив підтримку колишньому президенту США Джо Байдену та кандидату від Демократичної партії Камалі Гарріс", - зазначає Bloomberg.

 

Теги: #візит #німеччина #сша #мерц

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