Інтерфакс-Україна
Події
15:38 30.05.2025

Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

2 хв читати
Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Україна заявила, що представила свої мирні умови і Росії, і Сполученим Штатам перед можливими переговорами наступного тижня, пише The New York Times у п'ятницю.

"Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що меморандум містить положення про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, а моніторинг має здійснюватися міжнародними партнерами", - пише газета.

В свою чергу, Росія заявила, що поділиться своїм меморандумом лише під час нового раунду переговорів у Стамбулі, що спонукало Україну звинуватити її у повільному просуванні мирного процесу.

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив цього тижня, що Сполучені Штати отримали меморандум України, але все ще чекають на меморандум Росії. Водночас він заявив, що українська влада не повинна відмовлятися від переговорів, навіть якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь. Він зазначив, що український меморандум містить 22 умови, які він назвав "досить непоганими" та "розумними".

На прес-конференції у п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступав разом зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом, який заявив, що його країна готова прийняти новий раунд переговорів, назвавши їх "можливими", але не назвав дату зустрічі.

Дмитро Пєсков, речник Кремля, заявив у п'ятницю, що меморандум "не може бути оприлюднений" і що російська делегація буде готова зустрітися в понеділок вранці в Туреччині.

Теги: #меморандум #переговори #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 30.05.2025
Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

Туреччина сподівається на "продовження динаміки", досягнутої у Стамбулі 16 травня

10:25 30.05.2025
Надія на прогрес у можливих переговорах РФ та України слабка - заступниця генсека ООН

Надія на прогрес у можливих переговорах РФ та України слабка - заступниця генсека ООН

09:19 30.05.2025
Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

06:24 30.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

06:07 30.05.2025
Міністр фінансів США: переговори з Китаєм призупинилися, можливий дзвінок Трампа і Сі Цзіньпіна

Міністр фінансів США: переговори з Китаєм призупинилися, можливий дзвінок Трампа і Сі Цзіньпіна

05:39 30.05.2025
Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії

Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії

03:27 30.05.2025
Келлог: Відсутність російського меморандуму ставить під загрозу переговори щодо припинення вогню в Україні

Келлог: Відсутність російського меморандуму ставить під загрозу переговори щодо припинення вогню в Україні

23:36 29.05.2025
США на Радбез ООН: Якщо РФ вирішить продовжувати війну, нам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль, Путін має прийняти угоду

США на Радбез ООН: Якщо РФ вирішить продовжувати війну, нам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль, Путін має прийняти угоду

22:06 29.05.2025
США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім

США сподіваються на прямі переговори між Україною та РФ, але ще не вирішили, чи братимуть у них участь – Білий Дім

19:27 29.05.2025
Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

Москва не передала Україні та партнерам свій тзв меморандум - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

Харківщина під обстрілами: пожежі, руйнування та постраждалі

Харків зазнав атаки дронами "шахед": Пошкоджено тролейбусне депо та понад 30 житлових будинків

ОСТАННЄ

Росіяни атакували дроном підрозділ ДСНС в Нікополі, без постраждалих – МВС

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Бюджетний комітет направив Раді проєкт постанови щодо трьох іноземних експертів ДРЕ для відбору членів РП

УЧХ на Міжнародній виставці поділився досвідом в інформуванні про мінну небезпеку

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Голова Держкіно Осіпов задекларував 2,3 млн грн доходів за 2024р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА