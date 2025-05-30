Український меморандум містить 22 умови про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, та про його моніторинг – ЗМІ

Україна заявила, що представила свої мирні умови і Росії, і Сполученим Штатам перед можливими переговорами наступного тижня, пише The New York Times у п'ятницю.

"Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що меморандум містить положення про припинення вогню на суші, на морі і в повітрі, а моніторинг має здійснюватися міжнародними партнерами", - пише газета.

В свою чергу, Росія заявила, що поділиться своїм меморандумом лише під час нового раунду переговорів у Стамбулі, що спонукало Україну звинуватити її у повільному просуванні мирного процесу.

Спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив цього тижня, що Сполучені Штати отримали меморандум України, але все ще чекають на меморандум Росії. Водночас він заявив, що українська влада не повинна відмовлятися від переговорів, навіть якщо Росія не надасть свій меморандум заздалегідь. Він зазначив, що український меморандум містить 22 умови, які він назвав "досить непоганими" та "розумними".

На прес-конференції у п'ятницю міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступав разом зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом, який заявив, що його країна готова прийняти новий раунд переговорів, назвавши їх "можливими", але не назвав дату зустрічі.

Дмитро Пєсков, речник Кремля, заявив у п'ятницю, що меморандум "не може бути оприлюднений" і що російська делегація буде готова зустрітися в понеділок вранці в Туреччині.