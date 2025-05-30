Кандидат на посаду голови БЕБ заявив про обмеження доступу до оцінювання конкурсу

Учасник конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Віктор Дубовик заявив про порушення принципів відкритості та прозорості в роботі конкурсної комісії. За його словами, йому відмовили у наданні інформації про результати практичного етапу конкурсу, а також не розкрили склад експертів, які здійснювали оцінювання, повідомляється в дописі на сторінці y Facebook.

“Конкурс, який мав стати взірцем прозорості, перетворюється на глуху оборону від будь-якої спроби діалогу із суспільством. Мені не надали жодної відповіді по суті, і це в рамках конкурсу, де я сам є кандидатом”, - заявив Дубовик.

Дубовик зазначив, що комісія не надала відповідей на запит щодо методики оцінювання, правильних відповідей на завдання та підтвердження дотримання конфіденційності. Голова комісії пояснила це тим, що орган нібито не ухвалює рішень, обов’язкових для третіх осіб, і не є розпорядником публічної інформації.

Кандидат порівняв ситуацію з правовою доктриною “плодів отруйного дерева”, яку застосовують у практиці ЄСПЛ і Верховного Суду. На його думку, сумнівні процедури оцінювання ставлять під загрозу довіру до конкурсу.