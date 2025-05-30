Інтерфакс-Україна
Події
06:24 30.05.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 пʼятниці, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

З добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 5 суден, 2 з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/14015

Теги: #флот #війна #рф

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