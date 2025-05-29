США на Радбез ООН засудили масовані атаки РФ по Україні та заявили, що додаткові санкції все ще на столі

Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються, продовження війни не буде ні в чиїх інтересах, заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

"США висунули пропозицію щодо негайного, безумовного та всеохоплюючого припинення вогню. Україна однозначно погодилася, за умови згоди Росії зробити те саме. Відтоді ми закликаємо РФ погодитися на припинення вогню. Після телефонної розмови президента Трампа з Путіним 21 травня очікується, що РФ надасть перелік умов, в яких загалом викладено її бачення припинення вогню. Ми будемо оцінювати серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цього переліку умов, але, що ще важливіше, за діями Росії", - сказав він на Радбезі ООН у четвер.

У зв'язку з цим, як наголосив Келлі, США засуджують рішення Росії минулими вихідними здійснити одні з найбільших ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні з початку війни.

"Така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Вона має припинитися", - сказав він.

Келлі підкреслив, що "альтернатива, продовження війни, не буде в інтересах нікого, включаючи Росію".

"Це продовжуватиме шкодити економіці Росії, її військовим ресурсам, національній безпеці та міжнародній репутації. Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються", - заявив він.