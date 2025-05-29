Інтерфакс-Україна
Події
11:47 29.05.2025

Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Харківщині

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Рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Харківщині

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на території Старосалтівського лісництва поблизу с. Березники (Чугуївський р-н Харківської обл.), яка почалася напередодні вдень.

"О 20:10 28 травня пожежу вдалось локалізувати. Пожежогасіння триває. Вогнеборці та лісівники запобігли поширенню полум'я на житловий сектор прилеглих населених пунктів", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вогонь охопив близько 21 га. Крім того, біля лісу на відкритій місцевості горів сухостій на площі 2 га.

До ліквідації пожежі залучено 19 рятувальників, 3 од. пожежної техніки та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча, вісім працівників та 5 од. техніки лісгоспу.

Роботи з ліквідації вогню ускладнюються загрозою ударів з боку окупантів, а також постійною детонацією мін та нерозірваних боєприпасів.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Теги: #лісова_пожежа #харківська_область

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