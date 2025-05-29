Інтерфакс-Україна
Події
05:28 29.05.2025

"Меморандум" Путіна щодо миру включає припинення розширення НАТО і територіальні претензії – ЗМІ

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Умови Путіна стосовно припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії, повідомила агенція Reuters у середу, посилаючись на три російські джерела, знайомі з ходом переговорів.

"Після більш ніж двогодинної розмови з Трампом минулого тижня Путін заявив, що погодився працювати з Україною над меморандумом, який би визначив контури мирної угоди, включно з термінами припинення вогню", - нагадує Reuters, зазначаючи, що РФ зволікає з розробкою меморандуму, в той же час намагаючись наступати на сході України, в чому її звинувачують "Київ та європейські уряди".

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", - наводить Reuters слова анонімного "високопоставленого російського джерела", яке, начебто, знайоме з думкою вищого керівництва Кремля.

Три російські джерела повідомили Reuters, що Путін хоче "письмового" зобов'язання великих західних держав не розширювати очолюваний США альянс НАТО на схід, що означає офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

"Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб були зняті деякі західні санкції, щоб було вирішено питання заморожених російських суверенних активів на Заході і щоб російськомовні громадяни України були захищені", - переказує агенція сказане трьома джерелами.

"Перше джерело повідомило, що якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він буде прагнути показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що "мир завтра буде ще більш болючим", - пише Reuters,

"Перше джерело" Reuters повідомило, що "якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, він просунеться далі в Україну - і що Кремль вважає, що Росія може воювати роками, незважаючи на санкції та економічний біль з боку Заходу".

"Друге джерело" повідомило агенцію, що Путін "хоче, щоб до складу Росії увійшли всі чотири області на сході України, на які вона претендує".

"Путін зробив свою позицію жорсткішою", - сказало друге джерело про територіальне питання.

Reuters зазначає, що ні в Кремлі, ні в Києві, ані в НАТО не відповіли на запит агенції про коментар до отриманої інформації.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/putin-ukraine-peace-wants-pledge-halt-nato-enlargement-sources-say-2025-05-28/

Теги: #меморандум #переговори #рф

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