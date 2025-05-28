Зеленський і Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу

Під час візиту до Берліну президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися з представниками німецького бізнесу, з якими обговорили широкий спектр співпраці.

"Німецькі компанії вже добре представлені на українському ринку, і ми можемо й маємо зробити більше, щоб наші бізнесові звʼязки міцнішали. Говорили про широкий спектр співпраці", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, обговорили медичний напрям, зокрема протезування та навчання.

"Дякую за допомогу нашим воїнам у реабілітації. Будемо масштабувати цю роботу", - додав Зеленський.

Також учасники зустрічі обговорили підтримку енергетики України та участь німецького бізнесу у відбудові, аграрне виробництво та логістику.

Президент подякував німецьким компаніям продовження допомаги і праці в Україні під час війни.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі також обговорили конкретні напрями інвестицій та підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

На зустрічі були присутні представники компаній Bayer AG, Hamburger Hafen und Logistik (HHLA), NOTUS energy GmbH, Ottobock SE & Co. KGaA, Siemens Healthineers AG, KfW Bankengruppe, Siemens Energy AG, Henkel AG & Co. KGaA.