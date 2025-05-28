Інтерфакс-Україна
Події
15:12 28.05.2025

Затягування війни має стати болісним для РФ, Німеччина підтримує збільшення санкцій – Зеленський

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Затягування війни має стати болісним для РФ, Німеччина підтримує збільшення санкцій – Зеленський

Затягування війни має стати болісним для Росії, Німеччина підтримує роботу Україну у збільшенні санкцій, повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема і цієї війни, Росії проти України, людей України - це абсолютно злочинне бажання вбивати людей та руйнувати життя. Росія повинна відмовитись від цього бажання", - сказав Зеленський під час прескоференції у Берліні в середу.

Президент наголосив, що для цього потрібні всі форми тиску на Росію.

"Тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви, і це можливо. Німеччина підтримує нас в цій роботі заради збільшення санкцій", - сказав Зеленський.

Теги: #мерц #зеленський #санкції_проти_рф

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