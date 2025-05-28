Інтерфакс-Україна
Події
14:58 28.05.2025

Зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював, – Мерц

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Зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював, – Мерц

Німеччина зробить все, що послабити воєнну машину Москви, тому зробить все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював, заявив канцлер Фрідріх Мерц.

"Меморандум стосовно перемовин, який анонсував президент Путін тиждень тому, ми чекаємо все ще сьогодні. І масові повітряні атаки на Київ на вихідних, говорять не мовою миру, а мовою війни. Агресивної війни. Це ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні", - сказав Мерц під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в середу.

"Тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. В зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб Nordstream-2 не запрацював", - наголосив канцлер.

Теги: #nordstream #мерц

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