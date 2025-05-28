Інтерфакс-Україна
Події
10:31 28.05.2025

Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти РФ

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Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти РФ
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем РФ.

"Одне з питань – санкційна політика. Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

"Або вони вирішать бути більш, скажімо так, зацікавленими і будуть робити послідовні кроки, – я просто не знаю", - додав він.

Водночас президент України сприймає розмову з американським лідером як позитивну, як "підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".

Теги: #трамп #зеленський #ватикан

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