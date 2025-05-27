Заступники голови ОП обговорили з делегацією США мирні ініціативи та угоду про фонд відбудови

Заступники керівника Офісу президента України Ігор Брусило та Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією, яку очолив старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США, радник сенатора Джима Ріша Тайлер Брейс, під час якої обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Як повідомляється на сайті Офісу президента у вівторок, також сторони обговорили угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.

У зустрічі також узяла участь заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

В повідомленні відзначається, що українська сторона наголосила на важливості продовження військової та фінансової допомоги з боку США, а американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.