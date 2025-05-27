Сукупні втрати України та РФ у війні за консервативною оцінкою складають близько 1,2 млн – Келлог

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Американська сторона оцінює втрати у війні РФ проти України у понад мільйон солдат з обох боків, заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

"Коли ви дивитеся на цифри, які є справедливими, я називаю це вбивствами промислового масштабу. Коли у вас є втрати з обох сторін, які перевищують 1 мільйон, а зараз, за консервативними підрахунками, ми говоримо про 1,2 мільйона, це вражає. Це перевищує цифри Другої світової війни, і це те, що я називаю вбивствами промислового масштабу", - зазначив Келлог в ефірі FoxNews.

"А ще є обстріли міст із застосуванням невибіркового насильства. Це просто не той шлях", - додав він, зазначивши, що російські удари по українським містам були очевидним порушенням Женевської конвенції.

"Без розбору вбивають жінок та дітей за допомогою ракетних атак чи атак безпілотників. Це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, який покликаний запобігти цьому. Женевська конвенція - це правила ведення війни. І це було додано до неї. Росіяни підписалися під нею, Сполучені Штати підписалися, і українці теж підписалися. І це зроблено для того, щоб запобігти цим невибірковим вбивствам, які ви бачили на вихідних", - пояснив Келлог.