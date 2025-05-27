Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України з професійним днем.

"Відтепер щороку 27 травня ми відзначатимемо День Сил спеціальних операцій – дату, яка бере свій початок із 2014 року, коли спецпризначенці разом із побратимами з інших підрозділів саме в цей день звільняли новий термінал Донецького аеропорту й підняли над ним український прапор" - написав Зеленський у Телеграмі у вівторок.

Президент зазначив, що робота воїнів ССО "непублічна, але часто – вирішальна".

"Точні й чіткі дії в глибокому тилу ворога, найгарячіші бої на всіх ділянках фронту, нищівні удари по критичній інфраструктурі противника. Дякуємо за вашу силу, надійність і професіоналізм", - наголосив глава Української держави.