Впродовж доби окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомляє в телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров станом на ранок вівторка.

"Ворог здійснив 8 авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам’янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці. 139 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 5 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Камʼянське, Малу Токмачку. 154 артудари завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Роботиного", - йдеться в повідомленні.

Також він додав, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали.