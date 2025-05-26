Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, за результатами якої доручив значно збільшити виробництво українських дронів.

"Сьогодні на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику, застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів, перехоплювачів і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Також він повідомив про підготовку відповідних новин української балістичної програми для швидшого виробництва ракет.

"Була сьогодні детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати", - повідомив президент.