НКЦПФР погодила зміну структуру власності управителя ФФБ столичних ЖК "Еврика" та "Патріотика"

Венчурний фонд "Астрея" може придбати 75% статутного капіталу ТОВ "ФК "Гарант Капітал", який виконує функції фінансового управителя фондів фінансування будівництва (ФФБ) великих столичних житлових комплексів "Патріотика" та "Еврика" в Києві, замінивши банк "Аркада" після його ліквідації.

Відповідний намір погодила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 20 травня, йдеться у повідомленні на її сайті.

За даними YouControl, наразі власниками ФК "Гарант Капітал" зі статутним капіталом 35 млн грн є його директор Тарас Розпутенко з часткою 49,14%, Ельнур Мехтієв та Артем Колюбаєв – по 22,64% та Володимир Метелиця – 5,57%.

Водночас Розпутенко та Мехтієв є також кінцевими бенефіціарами інвестфонду "Астрея", статутний капітал якого наразі становить 70 млн грн. До лютого цього року фонд мав назву "Елар Фг" і був під управлінням КУА "Елар Ессет Менеджмент" Мехтієва.

У фінансовому звіті ФК "Гарант Капітал" вказано, що її чистий прибуток за 2024 рік склав 22,7 млн грн, що у 2,5 рази більше, ніж за попередній рік, тоді як виручка зросла в 1,4 рази – до 7 млн грн.

На офіційному сайті ФК "Гарант Капітал" зазначено, що відповідно до меморандуму щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" від 7 квітня 2021 року, ФК "Гарант Капітал" є управителем ФФБ виду А "Еврика" за програмою ТОВ "Аркада-будівництво" та ФФБ виду А "Патріотика" за програмою ТОВ "Будеволюція".