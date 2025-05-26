Інтерфакс-Україна
Події
13:20 26.05.2025

Новообраний президент Румунії Дан склав присягу перед парламентом

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Новообраний президент Румунії Дан склав присягу перед парламентом
Фото: https://www.facebook.com/NicusorDan.ro/photos_by

Нікушор Дан (Nicușor Dan) у понеділок був офіційно приведений до присяги на посаді президента Румунії, подія відбулася на пленарному засіданні парламенту країни, повідомляє Digi 24.

"Дякую вам за вражаючі дебати, які ви провели протягом останніх кількох тижнів, незалежно від того, яку сторону ви підтримали. Люди висловилися, показавши, що їм не байдужий напрям, у якому рухається Румунія. Суспільство показало, що воно живе і сильне. Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити тиск на румунську державу для проведення реформ. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства", - заявив Дан у промові після складання присяги.

Як повідомлялося, він став новим обраним президентом Румунії після опрацювання 99,82% протоколів з виборчих дільниць у країні та за кордоном. У відсотковому співвідношенні Дан отримав 53,78%, а Сіміон - 46,22%. За нього проголосувало понад 6 млн румунів.

Президент Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії.

Теги: #присяга #дан_нікушор

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