Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан виступає за подальше продовження підтримки України, але заперечує можливість направлення військової місії у зону воєнного конфлікту, повідомляє Politico у середу.

"По-перше, мати велику оперативну підтримку на румунській території – так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні – ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією і Росією", - цитує Дана видання.

Разом з тим, Дан критикує підхід президента США Дональда Трампа до пошуку угоди Володимиром Путіним, чиї "нереалістичні вимоги не віщують нічого доброго для перспектив миру".

"Все, що стосується України, має вирішуватися і узгоджуватися самими українцями", - зауважує він. "Я не дуже оптимістичний щодо того, що ми матимемо мир дуже скоро, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну доти, доки вони не отримають найбільш прийнятний мир для себе", - додав Дан.

Як повідомлялося, підрахунок 100% бюлетенів показав, що проєвропейський мер Бухареста Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів. Його опонент, лідер правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон визнав поразку. Втім, пізніше закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування, мотивуючи це "зовнішнім втручанням з боку державних і недержавних суб'єктів".