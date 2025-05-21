Інтерфакс-Україна
Події
11:09 21.05.2025

Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

1 хв читати
Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових
Фото: https://www.facebook.com/NicusorDan.ro/photos_by

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан виступає за подальше продовження підтримки України, але заперечує можливість направлення військової місії у зону воєнного конфлікту, повідомляє Politico у середу.

"По-перше, мати велику оперативну підтримку на румунській території – так. Бути частиною армій, які гарантують мир в Україні – ні. Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією і Росією", - цитує Дана видання.

Разом з тим, Дан критикує підхід президента США Дональда Трампа до пошуку угоди Володимиром Путіним, чиї "нереалістичні вимоги не віщують нічого доброго для перспектив миру".

"Все, що стосується України, має вирішуватися і узгоджуватися самими українцями", - зауважує він. "Я не дуже оптимістичний щодо того, що ми матимемо мир дуже скоро, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну доти, доки вони не отримають найбільш прийнятний мир для себе", - додав Дан.

Як повідомлялося, підрахунок 100% бюлетенів показав, що проєвропейський мер Бухареста Дан переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів. Його опонент, лідер правого "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон визнав поразку. Втім, пізніше закликав Конституційний суд країни скасувати результати голосування, мотивуючи це "зовнішнім втручанням з боку державних і недержавних суб'єктів".

Теги: #дан_нікушор #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 21.05.2025
Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

15:45 19.05.2025
Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах президента Румунії

14:33 19.05.2025
Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

Перемога Дана на виборах президента Румунії посилює єдність об’єднаної Європи - Климпуш-Цинцадзе

15:02 15.05.2025
Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

16:31 27.03.2025
Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

Європейські лідери домовилися продовжувати підтримку України

22:04 28.02.2025
Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

Глава МЗС Нідерландів у розмові з Сибігою запевнив у повній підтримці України

13:22 07.01.2025
Ісландія продовжить скрізь використовувати свій голос на підтримку України - глава МЗС

Ісландія продовжить скрізь використовувати свій голос на підтримку України - глава МЗС

14:33 20.11.2024
Підтримка України в жодному разі не перетворює її на війну Заходу проти Росії - глава МЗС Австрії

Підтримка України в жодному разі не перетворює її на війну Заходу проти Росії - глава МЗС Австрії

17:41 16.11.2024
Лідери G7 продемонстрували непохитну підтримку України з наближенням 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ - Зеленський

Лідери G7 продемонстрували непохитну підтримку України з наближенням 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ - Зеленський

16:16 16.11.2024
Новий глава МЗС Японії під час візиту до Києва запевнив у незмінній підтримці України

Новий глава МЗС Японії під час візиту до Києва запевнив у незмінній підтримці України

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ОСТАННЄ

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Комбат "Маґури" Ширшин пояснив причини своєї публічної заяви

Працівники податкової продавали інформацію з державних баз даних

ДБР затримало військового з Києва за організацію схеми для ухилянтів за $50 тис.

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

СБУ затримала "крота" ФСБ, який намагався на оборонному заводі викрасти розробки ЗСУ

Міннац'єдності домовився з турецьким YTB про створення робочої групи для обміну практиками

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА