Інтерфакс-Україна
Події
13:09 26.05.2025

Біля берегів Індії затонуло контейнерне судно, серед членів екіпажу є громадяни України

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Контейнерне судно "MSC ELSA 3" затонуло 24 травня поблизу узбережжя штату Керала (Індія), врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України з посиланням на посольство України в Індії, серед членів екіпажу були також громадяни України. Усіх їх врятовали Військово-морські сили та берегова охорона Індії. Наразі вони перебувають у безпеці.

"Наразі врятованим членам екіпажу надається уся необхідна допомога, включаючи медичні послуги. Висловлюємо глибоку вдячність військово-морським силам і береговій охороні Індії за їхній високий професіоналізм і порятунок наших людей", - йдеться у коментарі, наданому журналістам.

У МЗС зазначили, що українські дипломати надіслали до компетентних органів Індії запити з метою отримання більш детальної інформації. Справа перебуває на контролі дипустанови.

У ВМС Індії повідомили раніше, що поблизу південного узбережжя Індії затонуло вантажне судно з небезпечними матеріалами на борту. Інцидент стався у суботу, 24 травня, за 61 км від міста Кочі. На борту перебували 24 моряки - усі вони були врятовані. Серед них — громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін.

Теги: #індія #затонуло #судно

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