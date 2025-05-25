Інтерфакс-Україна
Події
17:29 25.05.2025

Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

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В одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області в суботу внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Вчора внаслідок російського артобстрілу загинув чоловік. Він був мешканцем села Новгород-Сіверської громади, звідки до ворожого кордону менше 10 кілометрів. Снаряд прилетів у двір 67-річного жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - написав Чаус у Телеграмі в неділю, не уточнивши назву села.

Теги: #чернігівська #обстріл

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