Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

В одному із сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області в суботу внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Вчора внаслідок російського артобстрілу загинув чоловік. Він був мешканцем села Новгород-Сіверської громади, звідки до ворожого кордону менше 10 кілометрів. Снаряд прилетів у двір 67-річного жителя. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - написав Чаус у Телеграмі в неділю, не уточнивши назву села.