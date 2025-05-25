У Куп'янську двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок ворожого авіаудару

Фото: Харківська ОВА

Окупаційна армія РФ вдарила по будинку в Куп'янську, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500.