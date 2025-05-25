Інтерфакс-Україна
Події
12:16 25.05.2025

У Куп'янську двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок ворожого авіаудару

1 хв читати
У Куп'янську двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок ворожого авіаудару
Фото: Харківська ОВА

Окупаційна армія РФ вдарила по будинку в Куп'янську, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-500.

Теги: #авіаудар #купянськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 24.05.2025
На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

На сьогодні 90% міста Куп'янськ вже знищено – очільник МВА

19:28 23.05.2025
Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Куп‘янську зросла до 2 - прокуратура

Кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару по Куп‘янську зросла до 2 - прокуратура

11:42 23.05.2025
У Куп’янську через ворожий авіаудар загинув комунальник

У Куп’янську через ворожий авіаудар загинув комунальник

16:21 21.05.2025
Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

13:14 21.05.2025
У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

17:13 20.05.2025
Внаслідок ворожого артобстрілу Купʼянська постраждали 3 жінки - прокуратура

Внаслідок ворожого артобстрілу Купʼянська постраждали 3 жінки - прокуратура

18:55 19.05.2025
Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

Внаслідок ворожого авіаудару по Старовірівці на Харківщині шпиталізовані 2 мирних мешканки - прокуратура

14:10 18.05.2025
Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

10:31 16.05.2025
У Куп’янську одна загибла і четверо постраждалих внаслідок удару ворожого fpv-дрона

У Куп’янську одна загибла і четверо постраждалих внаслідок удару ворожого fpv-дрона

15:01 14.05.2025
Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура

Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Початок тижня в Україні буде теплим, у більшості областей - дощі, місцями грози

Через ворожу атаку на Київщині постраждали 29 осіб, серед них – 6 дітей

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

УЧХ надає допомогу постраждалим на місцях російської атаки ракет на Україну

Сибіга: В закордонних архівах знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи Пилипа Орлика

Стефанчук закликав до посилення військової допомоги Україні після нічної атаки РФ

У Тернополі через атаку РФ пошкоджені сім багатоповерхівок та 10 підприємств

Більше 60 постраждалих та 12 жертв через атаку РФ - МВС

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Унаслідок масованої ворожої атаки в чотирьох районах Києва пошкоджені будинки, 11 осіб постраждали – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА