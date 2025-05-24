Інтерфакс-Україна
Події
21:53 24.05.2025

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

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Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати переймають досвід використання дронів на прикладі російсько-української війни.

"На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", – сказав Трамп під час виступу у Військовій академії США.

За його словами, характер війни швидко змінюється.

 

Теги: #війна #трамп #досвід

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