Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, шо в неділю відбудеться третій етап обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

"Завтра третій етап. Ми маємо звільнити цими днями тисячу наших людей, але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії. І це завдання спільне для наших розглядів, для наших дипломатів, для всієї нашої держави", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За його словами, це завдання не просте, але (його – ІФ-У) треба реалізувати.

Президент подякував всім у світі, хто допомагає Україні.

"Це для нас справді дуже важливо, що наші партнери, кожен лідер, кожна держава підтримували нас в цій складній роботі. Жодного дня не зупиняємось", - зазначив він.

За словами президента, в суботу повернулися ще 307 українських військових. Загалом, за два дні обміну вже вдома 697 українців. "Більшість – Збройні Сили України. Є також Нацгвардія, є також Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон в Донецькій області. Значна частина – ще у 2022 році. Також з території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини", - сказав Зеленський.