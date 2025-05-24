Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку за добу зафіксовано 25 атак ворога, 19 відбито, бої продовжуються

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Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників, від початку доби та станом на 16:00 відбулося 85 бойових зіткнень, найбільш гостра обстановка зберігається на покровському напрямку, де зафіксовано 25 атак ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, шість боєзіткнень досі тривають", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі в суботу.

Повідомляється, що на лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в напрямку Карпівки, Греківки, Ольгівки, три боєзіткнення тривають. На сіверському відбито дві ворожі атаки в районах Білогорівки та Переїзного, на краматорському - дві атаки (західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного).

"На торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямку Плещіївки, наразі точаться три боєзіткнення.

На харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, отримав відсіч. На куп’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки, але був зупинений.

На новопавлівському напрямку армія РФ 10 разів атакувала поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Вільне Поле, Рівнопіль, Новосілка, досі продовжуються два боєзіткнення. Противник завдав авіаударів в районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Активних наступальних дій противника не було. На оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.