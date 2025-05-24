Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

Грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с очікуються 25 травня вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.