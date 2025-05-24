ГУР зафіксувало понад 150 випадків страт окупантами українських полонених

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксували понад 150 випадків страт українських військовополонених російськими окупантами, повідомляється в телеграм-каналі відомства в суботу.

"Усі зібрані спецпідрозділами ГУР МО України дані про воєнні злочини передаються для подальших розслідувань українським правоохоронцям. У багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. Ці злочини – складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора — росії", - відзначається в повідомленні.

Цю тенденцію підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року вона вказала на зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон. "Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: полонені не потрібні – розстрілюйте на місці", — йдеться в документі.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії: "Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу – або, принаймні, згоди – від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента".

21 травня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що страти росіянами українських військовополонених набули системного характеру, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом РФ, і закликав при цьому притягнути до повної міжнародної відповідальності всіх винних у цих злочинах.

Раніше CNN повідомило, що отримало перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників, що ймовірно, фіксують накази РФ стратити українських військовослужбовців, що здаються в полон. Зокрема йдеться про страту шістьох українських бійців на сході Запорізької області у листопаді минулого року.

Провідний слідчий ООН та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дрона узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Морріс Тідболл-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищою владою РФ.

Представник західної розвідки, який переглянув аудіофайли перехоплень, визнав їх "автентичними, достовірними та відповідними раніше задокументованим жорстоким стратам". Він заявив, що вивчає аналогічні матеріали з інших справ, що підтверджують наявність дозволу російського командування вбивати українських солдатів, які здалися або перебувають у процесі здачі.